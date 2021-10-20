Раскол в футболе: европейские ассоциации планируют выйти из ФИФА в знак протеста

12 футбольных ассоциаций в Европе могут покинуть ФИФА после проведения чемпионата мира 2026 года. Такое решение связывают с несогласием руководства организации о проведении чемпионата мира каждые два года.

Руководство этих футбольных ассоциаций уже сообщило УЕФА о своем решении. Какие страны Европы готовы прибегнуть к такому решению, в Associated Press не сообщают.

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Однако известно, что шесть европейских стран выступили с совместной критикой идеи проведения чемпионата мира по футболу каждые два года. Это Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Исландия и Фарерские острова. В их заявлении говорится, что если идея с проведением чемпионата мира каждые два года будет принята, то они "рассмотрят дальнейшие действия и сценарии, которые ближе к нашим фундаментальным ценностям, чем то, что выдвигает нынешнее предложение ФИФА".

В целом в УЕФА тоже не склонны поддерживать идею с проведением чемпионата мира по футболу каждые два года. И едва не главный фактор давления на ФИФА со стороны УЕФА – деньги. ФИФА за четырехлетний цикл зарабатывает только 6 миллиардов долларов, в то время доход УЕФА за это время – 14 миллиардов долларов. Значительная часть – это деньги от проведения клубных турниров, такого как Лига чемпионов. А изменения, которые планируют внедрить в ФИФА, затронут и этот турнир.

Что планирует ФИФА делать с чемпионатом мира

В ФИФА решили проводить чемпионат мира каждые два года. Там эту идею аргументируют тем, что этот футбольный праздник нельзя проводить так редко. В качестве аналогии приводят Лигу чемпионов и Супер Боул (финальный матч по американскому футболу в США).

Вместе с тем предлагают и изменить систему отбора. Матчи квалификации должны происходить в течение одного месяца в октябре – ноябре сразу, а не в сентябре, октябре, ноябре и марте. В ФИФА отмечают, что тогда игроки будут находиться в составе сборной лишь 30 дней в году, а не 50 дней, как это происходит сейчас. Противники указывают на то, что неизвестно, будут ли болельщики готовы к такому формату матчей и долгому перерыву клубных игр. Кроме того, в сборных тоже могут быть против, ведь травмированные игроки не сыграют в отборе, в отличие от того, если бы отбор длился в течение года.

Нововведения планируют ввести после чемпионата мира 2026 года.

Новая система пока еще находится на обсуждении. Но сторонам не представили даже технико-экономическое обоснование.

Могут ли национальные ассоциации выйти из ФИФА

Правила ФИФА предусматривают, что член ассоциации может ее покинуть, уведомив об этом за шесть месяцев от даты выхода.

Кроме того, выход из ФИФА никак не повлияет на участие клубов и сборной на турнирах под эгидой УЕФА