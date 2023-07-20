Репутация важнее денег: итальянский клуб сорвал трансфер легионера в Россию
Сассуоло и московский Спартак уже почти ударили по рукам по трансферу Рожерио. Однако в момент переход 25-летнего бразильца сорвался.
Рожерио остается играть в Италии. Его контракт с Сассуоло рассчитан до конца сезона-2023/2024. Футбольный агент бразильца Винисиус Пратес назвал истинную причину провала трансфера, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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Переезда не будет
Оказалось, что Сассуоло не будет продавать своего левого защитника в Россию из-за войны в Украине. Итальянский клуб решил, что репутация клуба важнее, чем вырученные от продажи деньги. Ожидалось, что итальянцы заработали бы на трансфере левого защитника около 8 миллионов евро.
Агент футболиста и сам бразилец разочарованы таким решением итальянцев. Ведь соглашение уже было готово, а Рожерио уже должен был выезжать в страну-агрессора.
Однако сама репутация Рожерио уже подкошена. Ведь дать "добро" на свой переезд в нынешних реалиях сможет далеко не каждый легионер, думающий о мнении болельщиков.
Напомним, что в свое время главным тренером Сассуоло был бывший наставник Шахтера Роберто Де Дзерби.
Кто такой Рожерио, который согласился уехать зарабатывать деньги в страну-оккупанта
- Начинал в бразильском Интере U-20, после чего перешел в Интернасьонал.
- В сезоне 2016/2017 поиграл за юношеские команды Сассуоло и Ювентуса.
- В 2017 присоединился к главной команде Сассуоло, но только на правах аренды.
- Через два года вернулся в Ювентус, но сразу же был выкуплен Сассуолло. С июля 2019 года является полноценным футболистом этого клуба.
- В прошлом сезоне-2022/2023 Рожерио провел в футболке Сассуоло 37 матчей, в которых отличился 4 ассистами и 5 желтыми карточками.
- Поиграл за разные возрастные категории сборной Бразилии (U-17, U-20 и U-23).