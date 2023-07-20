Репутация важнее денег: итальянский клуб сорвал трансфер легионера в Россию

Сассуоло и московский Спартак уже почти ударили по рукам по трансферу Рожерио. Однако в момент переход 25-летнего бразильца сорвался.

Рожерио остается играть в Италии. Его контракт с Сассуоло рассчитан до конца сезона-2023/2024. Футбольный агент бразильца Винисиус Пратес назвал истинную причину провала трансфера, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Переезда не будет

Оказалось, что Сассуоло не будет продавать своего левого защитника в Россию из-за войны в Украине. Итальянский клуб решил, что репутация клуба важнее, чем вырученные от продажи деньги. Ожидалось, что итальянцы заработали бы на трансфере левого защитника около 8 миллионов евро.

Агент футболиста и сам бразилец разочарованы таким решением итальянцев. Ведь соглашение уже было готово, а Рожерио уже должен был выезжать в страну-агрессора.

Однако сама репутация Рожерио уже подкошена. Ведь дать "добро" на свой переезд в нынешних реалиях сможет далеко не каждый легионер, думающий о мнении болельщиков.

Напомним, что в свое время главным тренером Сассуоло был бывший наставник Шахтера Роберто Де Дзерби.

Кто такой Рожерио, который согласился уехать зарабатывать деньги в страну-оккупанта