Рождественской гонке быть: известно, кто из биатлонистов представит Украину

В немецком Рупольдинге 28 декабря состоится популярная биатлонная рождественская гонка. Уже определились четыре пары-участницы.

Джима и Пидручный выступят в Германии

Рождественская гонка проводилась в Рупольдинге до 2001 года включительно. Затем шоу-гонку перенесли на арену стадиона "Шальке" в немецком Гельзенкирхене.

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Однако в этом году, как и в 2020-м, из-за коронавирусных ограничений мероприятие состоится в Ропольдинге.

Условия соревнований останутся неизменными. В Рупольдинге будут стартовать 10 лучших команд, каждая из которых состоит из одного биатлониста и одной биатлонистки. Гонка подобна одиночной смешанной эстафете на Кубке мира.

Украину в Рождественской гонке будут представлять Дмитрий Пидручный и Юлия Джима. Также известны еще четыре пары-участницы.

Германию представит Бенедикт Долль и Франциска Пройсс, и Эрик Лессер, и Янина Хеттих. У россиян выступят Матвей Елисеев и Евгения Буртасова.

Победы украинцев в Рождественских гонках