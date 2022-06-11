Ровно 10 лет назад Украина провела дебютный матч на домашнем Евро-2012: историческое видео

11 июня 2012 сборная Украины стартовала на домашнем чемпионате Европы по футболу. В тот день "сине-желтые" победили Швецию.

Победный день для Украины

Интересно, что 11 июня 2022 года сборная Украины снова выйдет на футбольное поле, но в этот раз в Лиге наций. Этот день является фартовым для "сине-желтых", ведь в тот же день на Евро-2012 наша национальная команда стартовала на турнире победы, пишет 24 канал.

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Первым соперником украинцев на домашнем чемпионате Европы была Швеция. Матч состоялся на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Все голы были забиты во втором тайме. На 52-й минуте Златан Ибрагимович вывел шведов вперед, но преимущество гостей продержалось всего три минуты. Уже на 55-й минуте Андрей Шевченко сравнял цифры на табло. На этом обладатель "Золотого мяча" не остановился. Уже экстренер "сине-желтых" забил во второй раз.

Шевченко оформил дубль через семь минут. Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка ассистировали Шеви.

В итоге – 2:1, Украина праздновала победу над Швецией.

На домашнем Евро Шевченко символически провел последние матчи в сине-желтой футболке и повесил бутсы на гвоздь. После чего поработал во главе команды и довел ее до четвертьфинала Евро-2020.

Видеообзор матча Украина – Швеция

11 июня 2022 года украинская сборная сыграет против Армении во втором для себя матче Лиги наций-2022/2023. Поединок будет домашним для "сине-желтых", но из-за войны состоится в польском Лодзи. Стартовый свисток раздастся в 16:00 по Киеву.