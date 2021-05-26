Ровненский Верес вышел в УПЛ

Определилась первая команда-новичок Украинской премьер-лиги в следующем сезоне. Ей стал ровненский Верес.

В этом сезоне в УПЛ выйдут сразу три команды из Первой лиги. Первым место в элитном дивизионе удалось завоевать ровненскому Вересу.

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Именно Верес сейчас является лидером Первой лиги. И мог получить право сыграть в УПЛ в следующем сезоне в дерби против Волыни в Луцке. Но матч 25 мая закончился победой Волыни. Добыть ее удалось уже в компенсированное арбитром время, когда Приймак отличился ударом головой после подачи с фланга.

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Поэтому за три тура до конца чемпионата у Вереса оставалось 59 очков. Ближайшие преследователи – одесский Черноморец (55 очков), харьковский Металлист-1925 (53 очка) и волочисский Агробизнес (51 очко).

Но 26 мая Агробизнес неожиданно проиграл дома ВПК-Агро, хотя и забил гол уже на первой минуте. Поэтому команда из Волочиска потеряла шансы обойти Верес в турнирной таблице (но не шансы выйти в УПЛ).

Поэтому Верес точно не опустится ниже третьего места в турнирной таблице. И теперь имеет шанс в следующем сезоне сыграть в УПЛ.