Белорусского футболиста, выступившего против Лукашенко, посадили на 8 лет

Игрок американского футбола клуба Минские зубры Ростислав Стефанович приговорен к восьми годам колонии усиленного режима. Стефанович агитировал за оппозиционного кандидата Виктора Бабарыка, его обвинили в участии в массовых беспорядках в Минске.

32-летний Стефанович был задержан и избит в сентябре 2020 года, его обвинили в участии в массовых беспорядках в Минске. Позже международными правозащитными организациями он был официально признан политзаключенным.

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"Команда по-прежнему уверена в невиновности Ростислава и надеется на полную реабилитацию", – говорится в сообщении клуба.

Что еще известно о деле Стефановича

Обвинения в участии в массовых беспорядках в Минске по ч.2 ст. 293 Уголовного кодекса Олегу выдвинули 9 октября. 16 января ему было предъявлено дополнительное обвинение по части 3 статьи 218, где описывается наказание за умышленное уничтожение или повреждение имущества, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия.

Всего по делу проходили десять обвиняемых. Их обвинили в участии в телеграм-чатах "радикальной направленности", а также в намерении испортить три торговых павильона.

Суд вынес приговоры от пяти до десяти лет колонии. Обвиняемые на суде свою вину не признали и заявили, что обвинение построено на предположениях. Ростислав Стефанович подчеркнул, что ни с кем из подсудимых ранее не встречался и не вел личной переписки. Он попросил суд игнорировать предположения и вынести приговор.