32-річний Стефанович був затриманий і побитий у вересні 2020 року, його звинуватили в участі в масових заворушеннях у Мінську. Пізніше міжнародними правозахисними організаціями він був офіційно визнаний політв'язнем.

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"Команда як і раніше впевнена в невинності Ростислава і сподівається на повну реабілітацію", – йдеться в повідомленні клубу.

Що ще відомо про справу Стефановича

Звинувачення в участі в масових заворушеннях у Мінську за ч.2 ст.293 Кримінального кодексу Олегу висунули 9 жовтня. 16 січня йому було пред'явлено додаткове обвинувачення за частиною 3 статті 218, де описується покарання за умисне знищення або пошкодження майна, що спричинило з необережності смерть людини або інші тяжкі наслідки.

Всього у справі проходили десять обвинувачених. Їх звинуватили в участі в телеграм-чатах "радикальної спрямованості", а також в намірі зіпсувати три торгові павільйони.

Суд виніс вироки від п'яти до десяти років колонії. Обвинувачені на суді свою провину не визнали і заявили, що обвинувачення побудоване на припущеннях. Ростислав Стефанович підкреслив, що ні з ким з підсудних раніше не зустрічався і не вів особистого листування. Він попросив суд ігнорувати припущення і винести вирок.