Россию могут лишить золота Олимпиады-2022 в фигурном катании: кто тогда получит награды

Сборную Олимпийского комитета России могут лишить золотой награды в командных соревнованиях по фигурному катанию. Следовательно, изменится и тройка призеров в этой дисциплине.

Допинг Валиевой

России грозит наказание за обнаруженный допинг у фигуристки Камилы Валиевой, сообщает 24 канал. В ее допинг-пробе был выявлен запрещенный препарат. И сейчас Международный олимпийский комитет пытается отстранить ее от соревнований, в том числе на Олимпиаде-2022.

Детальнее У россиянки Валиевой таки обнаружили допинг: МОК требует отстранения ее от Олимпиады

Валиева на Олимпиаде уже выступила в командных соревнованиях. И именно ее выступление позволило сборной ОКР получить золотые награды. Она принесла больше всего очков.

Наказание для России

В МОК и Международном союзе конькобежцев пока не рассматривают вариант отобрать у России золото командного первенства. Там хотят для начала решить вопрос с Валиевой – не допустить ее к соревнованиям одиночниц, которые состоятся 15 февраля.

Только после этого МОК и организаторы Олимпиады смогут рассмотреть вопрос относительно России.

Есть несколько вариантов развития событий. В одном из них российскую команду по фигурному катанию дисквалифицируют, а ее результаты аннулируют. Тогда золотую награду получает сборная США, которая до этого была серебряным призером. На одну ступеньку поднимается и Япония – серебро вместо бронзы. А сборная Канады в этом случае становится бронзовым призером.

Наиболее вероятным выглядит вариант, когда дисквалифицируют не всю команду, а только Валиеву. Тогда у российской команды заберут 20 очков – именно столько она заработала за свои выступления. И таким образом у России будет всего 54 балла. Все остальные команды, вышедшие в финал, получат по два дополнительных балла. Это позволит Канаде набрать 55 очков и обойти россиян, которые опустятся на четвертое место. В таком случае снова призерами станут сборные США, Японии и Канады.

Решение о результатах сборной ОКР в командном первенстве может быть принято Международным союзом конькобежцев (ISU) только после принятия окончательного решения по существу дела.