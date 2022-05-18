Россию и Беларусь отстранили от участия в отборе на ЧМ-2023 по баскетболу
Источник:Международная федерация баскетбола
Международная федерация баскетбола объявила о новых санкциях для сборных России и Белоруссии. Соответствующее решение было опубликовано на сайте организации.
Вслед за кораблем
В начале марта ФИБА временно отстранила Россию и Беларусь от матчей сборных. Из-за соответствующего решения обе сборные пропустили отборочные матчи на чемпионат мира-2023.
Варте уваги Національна дефлімпійська збірна України з баскетболу виборола історичне золото: переможне відео
Решение ФИБА не имело конечной даты. Поэтому у сборных стран-агрессоров были шансы вернуться к решающим отборочным матчам, которые состоятся в июне.
Однако теперь ФИБА приняла окончательное решение против мужских команд России и Белоруссии. Обе сборные исключены из группового раунда турнира.
Официальные баскетбольные соревнования ФИБА не будут проводиться в России или Белоруссии до последующего сообщения.
Решение по России и Белоруссии означает, что все команды из групп, в которой они играли, прошли в следующий раунд отбора на чемпионат мира-2023. В частности, Россия выходила бы в следующем раунде на трех победителей группы G, в которой выступает и сборная Украины.
Международная федерация баскетбола также применила дополнительные санкции:
- Запрет на проведение турниров под эгидой ФИБА в России и Белоруссии.
- Исключение женской сборной России из списка участников чемпионата мира-2022. Соответствующее наказание получила женская команда России U17.
- Недопущение сборных России и Беларуси для участия на турнирах 3х3 (чемпионат мира-2022, Лига наций среди команд U23, отбор на Кубок Европы и Кубок Европы U17, а также чемпионат мира-2022 U18).
Другие санкции в отношении россиян
- Все российские клубы дисквалифицировали по баскетбольной Евролиге.
- От участия в Евролиге отстранены московский ЦСКА, казанский УНИКС и петербургский Зенит, в Кубке Европы не сможет выступать краснодарский Локомотив-Кубань.
- Запрещено участие российских официальных лиц, включая делегатов, супервайзеров, судей в соревнованиях ФИБА Европы к последующим сообщениям.
- ФИБА Европы отклонила заявку России на проведение Евробаскета-2025. В то же время, процедура избрания страны, которая будет принимать турнир, пройдет по плану.