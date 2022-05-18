Россию и Беларусь отстранили от участия в отборе на ЧМ-2023 по баскетболу

Международная федерация баскетбола объявила о новых санкциях для сборных России и Белоруссии. Соответствующее решение было опубликовано на сайте организации.

Вслед за кораблем

В начале марта ФИБА временно отстранила Россию и Беларусь от матчей сборных. Из-за соответствующего решения обе сборные пропустили отборочные матчи на чемпионат мира-2023.

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Решение ФИБА не имело конечной даты. Поэтому у сборных стран-агрессоров были шансы вернуться к решающим отборочным матчам, которые состоятся в июне.

Однако теперь ФИБА приняла окончательное решение против мужских команд России и Белоруссии. Обе сборные исключены из группового раунда турнира.

Официальные баскетбольные соревнования ФИБА не будут проводиться в России или Белоруссии до последующего сообщения.

Решение по России и Белоруссии означает, что все команды из групп, в которой они играли, прошли в следующий раунд отбора на чемпионат мира-2023. В частности, Россия выходила бы в следующем раунде на трех победителей группы G, в которой выступает и сборная Украины.

Международная федерация баскетбола также применила дополнительные санкции:

Запрет на проведение турниров под эгидой ФИБА в России и Белоруссии.

Исключение женской сборной России из списка участников чемпионата мира-2022. Соответствующее наказание получила женская команда России U17.

Недопущение сборных России и Беларуси для участия на турнирах 3х3 (чемпионат мира-2022, Лига наций среди команд U23, отбор на Кубок Европы и Кубок Европы U17, а также чемпионат мира-2022 U18).

Другие санкции в отношении россиян