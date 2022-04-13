Российскую сборную и клубы удалили из футбольного симулятора FIFA 22

В футбольном симуляторе FIFA 22 удалили все, что связано с Россией. В игре теперь не будет доступна сборная РФ и клубы.

Удалили все, что связано с Россией

Студия разработки спортивных видеоигр EA Sports выпустила очередное обновление для футбольного симулятора FIFA 22. Из игры удалили все российские клубы и сборную России, а также стадион "Спартака" "Открытие Арена".

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EA Sports солидарна с украинским народом и, как и многие в мире футбола, призывает к миру и прекращению вторжения в Украину. Согласно реальным действиям наших партнеров в ФИФА и УЕФА, это обновление включает удаление национальной сборной России и всех других российских команд,

– говорится в сообщении.

У всех пользователей, у которых любимый был выбран российский клуб, будет стоять эмблема ПСЖ.

Этот патч пока вышел для пользователей ПК. Для других платформ (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S) он будет добавлен позже.

Ранее EA SPORTS FIFA официально заявила, что исключает российские команды и сборную России из игр FIFA 22, Fifa Mobile и FIFA Online.

Также работают, чтобы исключить РФ из других спортивных игр компании.