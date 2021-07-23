Российской телеканал вместо выхода Украины на Олимпиаде показал рекламу

В Токио стартовали летние Олимпийские игры. В пятницу, 23 июля, состоялась церемония открытия. Однако в России решили не показывать украинских спортсменов во время торжеств.

В России церемонию открытия транслировал "Первый канал", где был парад атлетов каждой из стран.

Когда дошла очередь до выхода сборной Украины, российский телеканал "пошел на рекламу". Закончилась она тогда, когда украинцы уже прошлись парадом на Олимпийском стадионе.

Стоящее Церемония открытия Олимпиады-2020: фото с выхода Украины

Однако стоит добавить, что реклама была лишь во время трансляции на телевидении. В приложении "Первого канала" трансляция прошла без перерыва.