Российского пловца Рылова отстранили на 9 месяцев после митинга в "Лужниках"

Российский пловец Евгений Рылов присутствовал на митинге в "Лыжниках", посвященном 8-летней оккупации Крыма. В Международной федерации плавания уже отреагировали на это.

Справедливое наказание

Пловца дисквалифицировали от соревнований на 9 месяцев. Дело стали рассматривать еще в марте.

До теми Російські спортсмени взяли участь у концерті на честь восьмих роковин незаконної окупації Криму

Дисциплинарный комитет организации начал расследование, из-за которого спортсмену угрожала дисквалификация.

В четверг, 21 апреля, против Рылова приняли окончательное решение – отстранение на девять месяцев от всех соревнований, проходящих под эгидой FINA. В силу решения вступило 20 апреля 2022 года.

Кроме того, в Международной федерации плавания обратили внимание на то, что решение о лишении права российских и белорусских спортсменов и официальных лиц участвовать в мероприятиях FINA до конца 2022 года остается в силе. То есть отстранение Рылова – индивидуальное наказание спортсмена за его позицию.

Кроме отстранения, Рылов также потерял спонсора из-за поддержки войны в Украине.

25-летний Рылов – 4-кратный призер Олимпийских игр. В Токио он завоевал две золотые медали на дистанциях 100 и 200 метров на спине. Пловец также имеет звание сержанта полиции.