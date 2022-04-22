Российского пловца Рылова отстранили на 9 месяцев после митинга в "Лужниках"
Источник:Международная федерация плавания
Российский пловец Евгений Рылов присутствовал на митинге в "Лыжниках", посвященном 8-летней оккупации Крыма. В Международной федерации плавания уже отреагировали на это.
Справедливое наказание
Пловца дисквалифицировали от соревнований на 9 месяцев. Дело стали рассматривать еще в марте.
До теми Російські спортсмени взяли участь у концерті на честь восьмих роковин незаконної окупації Криму
Дисциплинарный комитет организации начал расследование, из-за которого спортсмену угрожала дисквалификация.
В четверг, 21 апреля, против Рылова приняли окончательное решение – отстранение на девять месяцев от всех соревнований, проходящих под эгидой FINA. В силу решения вступило 20 апреля 2022 года.
Кроме того, в Международной федерации плавания обратили внимание на то, что решение о лишении права российских и белорусских спортсменов и официальных лиц участвовать в мероприятиях FINA до конца 2022 года остается в силе. То есть отстранение Рылова – индивидуальное наказание спортсмена за его позицию.
Кроме отстранения, Рылов также потерял спонсора из-за поддержки войны в Украине.
25-летний Рылов – 4-кратный призер Олимпийских игр. В Токио он завоевал две золотые медали на дистанциях 100 и 200 метров на спине. Пловец также имеет звание сержанта полиции.