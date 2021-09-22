Российского игрока дисквалифицировали на 48 матчей: он головой сломал нос сопернику

Российский футболист Рашид Арсанукаев в матче австрийского чемпионата решил повторить поступок Зинедина Зидана. Игрок головой ударил сопернику в лицо.

Дикое поведение россиянина

Произошло это в матче Виктория Брегенц – Гефис-Заттайнс в девятой по силе лиге Австрии. В конце встречи Рашид Арсанукаев решил использовать физическую силу на сопернике.

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Российский футболист вспомнил поступок легендарного француза Зинедина Зидана. Он головой врезал соперника в лицо.

Главный арбитр матча немедленно показал обидчику вторую желтую карточку, которая привела к удалению с поля. Арсанукаев не согласился с решением судьи и решил показать, за что действительно нужно наказывать. Россиянин головой ударил в лицо соперника. Результат – сломанный нос у пострадавшего. Сопернику уже сделали операцию, теперь его ждет восстановление, которое продлится несколько недель.

Наказание после зверского поступка

А вот в полиции зафиксировали этот инцидент и уже передали в суд. Арсанукаев уже получил жесткое наказание в виде дисквалификации на 48 поединков за удар головой.

Российский футболист сможет снова выйти на поле аж осенью 2023 года. Игрока уже исключили из команды.