Журналист российского Спорт-Экспресса вывесил вражеский триколор на Эйфелевой башне. Произошло это в день церемонии закрытия Олимпиады-2024.

В воскресенье, 11 августа, состоялось официальное закрытие Олимпиады-2024. Париж передал эстафету Лос-Анджелесу, где состоятся следующие Олимпийские игры в 2028 году, пишет 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Российский флаг на Эйфелевой башне

Журналист вражеской страны вывесил российский триколор как знак "благодарности" российским спортсменам за Олимпиаду-2024, которые приняли участие в турнире несмотря на все обстоятельства.



Российский флаг на Эйфелевой башне / Фото из росСМИ

Отметим, что на Олимпиаде-2024 российские спортсмены в "нейтральном" статусе получили лишь "серебро" в парном разряде по теннису.