Российский теннисист Рублев попросил остановить войну в Украине: видео из корта
Андрей Рублев стал финалистом турнира ATP в Дубае. Российский теннисист поддержал Украину после победы.
Осуждает родную страну
24-летний российский теннисист одержал победу над Хубертом Хуркачом из Польши – 1:2 (6:3, 5:7, 6:7). Судьба путевки в финал турнира определялась в третьем сете, который спортсмены перевели в тай-брейк, пишет 24 канал.
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Андрей Рублев традиционно для победителя оставил подпись на объективе камеры. Российский теннисист неожиданно выразил поддержку Украине – стране, страдающей из-за полномасштабного вторжения российских войск.
Теннисист не поддерживает решения и действия своей страны. Рублев написал на камере: "Нет войне, пожалуйста".
Как Рублев поддержал Украину: смотрите видео
Отметим, что его соперник Хуберт тоже на своей странице в инстаграмме поддержал Украину.
Рублев стал не первым спортсменом из страны-агрессорки, не принимающим безумные решения главы Кремля Владимира Путина. Ранее осудил действия России самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников.
- В финале Рублев сыграет против чеха Иржи Веселы (26 февраля).
- Андрей Рублев – седьмая ракетка мира. Его победная серия на турнирах ATP длится уже восемь матчей.