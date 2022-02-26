Российский теннисист Рублев попросил остановить войну в Украине: видео из корта

Андрей Рублев стал финалистом турнира ATP в Дубае. Российский теннисист поддержал Украину после победы.

Осуждает родную страну

24-летний российский теннисист одержал победу над Хубертом Хуркачом из Польши – 1:2 (6:3, 5:7, 6:7). Судьба путевки в финал турнира определялась в третьем сете, который спортсмены перевели в тай-брейк, пишет 24 канал.

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Андрей Рублев традиционно для победителя оставил подпись на объективе камеры. Российский теннисист неожиданно выразил поддержку Украине – стране, страдающей из-за полномасштабного вторжения российских войск.

Теннисист не поддерживает решения и действия своей страны. Рублев написал на камере: "Нет войне, пожалуйста".

Как Рублев поддержал Украину: смотрите видео

Отметим, что его соперник Хуберт тоже на своей странице в инстаграмме поддержал Украину.

Рублев стал не первым спортсменом из страны-агрессорки, не принимающим безумные решения главы Кремля Владимира Путина. Ранее осудил действия России самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников.