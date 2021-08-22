Российский теннисист пнул ногой камеру, которую перед тем завалил во время матча: видео

Российской теннисист Даниил Медведев во время матча на турнире в американском Цинциннати сначала завалил камеру трансляции. А когда ее поставили на место – со злости пнул ногой.

В полуфинале Медведев играл против еще одного россиянина – Андрея Рублева. Во втором сете Медведев пытался добраться до мяча. Но вместо этого влетел в камеру, завалив ее.

Смотрите видео, как Медведев завалил камеру во время матча

После этого Медведев подошел к арбитру и высказал ему свои претензии. Среди прочего – подать иск против организаторов.

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Уже после этого, как камеру снова поставили, Медведев подошел к ней и изо всех сил пнул ногой в объектив.



Медведев ударил ногой в объектив камеры / Фото twitter.com/Kerrance222

Стоит добавить, что это не очень помогло Медведеву – он уступил в итоге.