28-летний лыжник якобы получил украинский паспорт и трудоустроился в Австрии. Последний раз Валерий Гонтарь выступал за сборную России в два года назад – в сезоне-2009/2010, сообщает 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Сипаренко: Ничего не знаем об этом

В Федерации лыжного спорта Украины уже прокомментировали информацию печати из страны-агрессора об изменении гражданства Гонтара.

Секретарша ФЛСУ Юлия Сипаренко призналась, что впервые слышит такую ​​информацию. В Федерации рассказали, что Гонтарь не контактировал с украинской стороной.

Мы ничего не знаем об этом. Только что узнали от вас. Ничего не можем прокомментировать на этот счет. Этот спортсмен в контакт с нашей федерацией никогда не выходил. по меньшей мере, через официальные каналы. Мне о нем ничего не известно. Даже если он получил украинское гражданство, он не является членом федерации,

– сказала Сипаренко.

Секретарша Федерации не видит смысла обсуждать возможные выступления бывшего российского лыжника за национальную команду: "Даже если человек получил украинское гражданство, существует международный карантин, он предусматривает консенсус обеих федераций: той, которая отпускает спортсмена, и новой, гражданство которой он приобрел. Соответственно, в в нашем случае это невозможно".

Интриги добавляет то, что на портале Международной лыжной федерации (FIS) Гонтарь считается как лыжник, окончивший профессиональную карьеру.

Скорее всего, это очередной фейк от российской прессы.

Что известно о Валерии Гонтаре