Российский комментатор обозвал всех мудаками, кто обвинил Россию в расизме на Евро-2020

Российская сборная уже в первом матче Евро-2020 отметилась громкой выходкой. Футболисты не стали участвовать в акции движения BLM.

Громкое заявление российского журналиста

Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию в матче Россия – Бельгия. Специалист сделал громкое заявление о тех, кто обвинил футболистов российской сборной в расизме.

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Российские игроки отказались встать на одно колено. Хотя их соперник на футбольном поле и арбитр матча поддержали уже традиционную акцию перед поединками.

Комментатор остался на стороне футболистов из России. По его мнению, они поступили правильно, а тех, кто обвиняет россиян в расизме назвал мудаками. Вспомнил журналист и о бельгийском нападающем Ромелу Лукаку, который оформил дубль в матче.

Нам надо было персонально перед Лукаку опуститься на одно колено, чтобы он нас простил, да? Футболисты сборной России все делали правильно. Те, кто обвиняют нас в расизме – мудаки. На них не стоит обращать внимания,

– заявил Губерниев.

"Мы против расизма. Расизм – ужасная штука! Но за это надо вставать на одно колено? Важно, что у человека внутри, а не снаружи. Мы все здоровые люди. Наша команда молодцы. Все остальные пусть идут в задницу", – ответил на обвинения российский журналист.