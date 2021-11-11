Российский футболист может стать первым новичком Шевченко в Дженоа

После того, как Андрей Шевченко возглавил Дженоа, итальянские СМИ кишат новостями о том, какие футболисты перейдут в клуб из Генуи. Одним из претендентов на усиление Дженоа называют игрока сборной России Алексея Миранчука.

Первый новичок Шевченко

По данным итальянских СМИ, Дженоа может арендовать 26-летнего россиянина во время зимнего трансферного окна.

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Сообщается, что Миранчук, вероятно, станет первым трансфером "грифонов" после назначения Шевченко на пост главного тренера.

Впрочем, Дженоа придется выиграть борьбу за игрока Аталанты у других клубов. В услугах россиянина заинтересованы Торино, Сассуоло и Сампдория.

Опровержение от Аталанты

Слухи о том, что Миранчук покинет Аталанту, "ходят" уже несколько месяцев. В клубе из Бергамо уже неоднократно опровергали информацию о переходе россиянина.

Спортивный директор Аталанты Джованни Сартори заявлял, что Миранчук действительно интересен другим клубам, однако команда не вступала в переговоры.

Он говорил, что информация о переходе Миранчука в другую команду – фейк. По словам Сартори, в Аталанте верят в Миранчука.

Против слов спортивного директора Аталанты говорит статистика Миранчука. Россиянин выходил только в восьми матчах Аталанты в сезоне-2021/2022. В его активе только один ассист.