29-летний футболист, выступавший на позиции левого защитника, успел поиграть как в России, так и за рубежом. Последней командой в карьере Михаила Меркулова стала хорватская Риека. Игрок рассказал пропагандистской прессе, почему решил попрощаться с карьерой футболиста, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Меркулов: Не хочу выступать на этой арене

1 июля 2023 года Меркулов стал свободным агентом, ведь хорватская Риека попрощалась с россиянином. В загнивающей Европе, как ее называют россияне, Михаил играл с конца июля 2021 года. В футболке хорватского клуба провел всего 6 матчей, в которых отличился дебютным голом.

Защитник имел возможность продолжить карьеру на "родину", но решил, что уж лучше повесить бутсы на гвоздь. Меркулов отказался возвращаться в российский футбол. Защитник аргументировал это тем, что он не хочет превратиться в клоуна, который будет выступать в российском первенстве, сравнимом с цирком.

Сюда он приурочил свои проблемы со здоровьем, из-за которых не играл последние 1,5 года. В последний раз он выходил на поле в официальном матче еще 19 марта 2022 года, когда сыграл 45 минут в поединке Горица – Риека (1:0).

Я принял решение, что, скорее всего, заканчиваю с карьерой. У меня были варианты продолжения карьеры в России, но я не хочу быть клоуном в цирке. Не хочу выступать на этой арене,

– заявил Меркулов.

"Пытался найти что-то здесь, было несколько вариантов из низших лег, но решил, что не буду подставлять ни себя, ни команду: не хотелось подписать контракт, а потом через неделю понять, что мое колено не справляется. Просто сидеть на зарплате я не хочу. Решение закончить шло достаточно давно, потому что последние полтора года не играл. Морально и психологически был готов", – добавил бывший футболист Риеки.

Отметим, что до переезда в Риеку Меркулов играл исключительно в пределах России. Фланговый защитник выступал за целый ряд клубов, но больше всего поединков провел за Урал – 98 матчей.

Меркулов даже получал вызов в сборную России, но так за нее и не дебютировал. Поиграл за национальные команды U-19 и U-21.

К слову, в России посетовали, что 100 российских спортсменов сменили гражданство, чтобы не потерять свою карьеру. К сожалению, среди них мизерное количество, открыто осудившее войну их страны в Украине.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину УЕФА отстранила российские сборные и клубы от международных соревнований. Так же было с атлетами других видов спорта. Но благодаря рекомендациям МОК россиян и белорусов уже начали возвращаться к мировым соревнованиям.