Российский футболист чешского Словацко проигнорировал акцию в поддержку Украины перед матчем

Перед матчем Спарта – Словацко в чемпионате Чехии игроки обеих команд выстроились, чтобы минутой молчания почтить память погибших в Украине. Однако не все игроки поддержали проукраинскую акцию.

Наглое поведение россиянина

Весь 14-тысячный стадион и игроки обеих команд после завершения акции в поддержку Украины сорвались аплодисментами. Все кроме российского полузащитника Владислава Левина, сообщает 24 канал.

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27-летний полузащитник демонстративно не присоединился к перформансу во время матча чемпионата Чехии. Когда все игроки аплодировали, он сначала растирал руки, а потом держал их за спиной.



Россиянин проигнорировал проукраинскую акцию / Скриншот по трансляции

Россиянин был единственным футболистом, бойкотировавшим проукраинскую акцию.

Видео момента

Карма догнала Левина в том же матче. Как только его команда сравняла счет, он привез гол в свои ворота. Пражская Спарта одолела Словацко со счетом 3:1.

В предыдущем туре с Карвиной он вышел на замену на 77-й минуте и был заменен уже на 87-й, всего сыграв 9 минут.

Левин с сезона 2016/2017 выступает за разные чешские клубы.