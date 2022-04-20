Нахабна поведінка росіянина

Увесь 14-тисячний стадіон та гравці обох команд після завершення акції на підтримку України зірвалися оплесками. Усі, окрім російського півзахисника Владислава Льовіна, повідомляє 24 канал.

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27-річний півзахисник демонстративно не приєднався до перфомансу під час матчу чемпіонату Чехії. Коли всі гравці аплодували, він спочатку розтирав руки, а поті тримав їх за спиною.



Росіянин проігнорував проукраїнську акцію / Скриншот з трансляції

Росіянин був єдиним футболістом, який бойкотував проукраїнську акцію.

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Карма наздогнала Льовіна у тому ж матчі. Щойно його команда зрівняла рахунок, він привіз гол у свої ворота. Празька Спарта здолала Словацко з рахунком 3:1.

У попередньому турі з Карвіною він вийшов на заміну на 77-й хвилині та був замінений назад вже на 87-й, усього зігравши 9 хвилин.

Льовін з сезону 2016/2017 виступає за різні чеські клуби.