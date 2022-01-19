"Это Россия, у нас тут много Наташ"

Титулованный клуб из России вляпался в скандал вокруг трансфера Юсуфа Языджи. ЦСКА арендовал полузащитника Лилля и хотел с юмором презентовать новичка. Однако попал в резонансную историю.

Интересно Клубы встают в очередь за Мудриком: появился новый претендент из Франции

Пресс-служба ЦСКА опубликовала в соцсетях ролик, в котором видна переписка с турецким футболистом, которая была придумана российским клубом.

В сообщениях российский клуб пытается из всех сил переманить Языджи в свой клуб, но турецкий полузащитник никак не реагировал на многочисленные сообщения.

После чего ЦСКА написал предложение, которое уже не проигнорировал турок: "Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ". Ответ от будущего новобранца россиян был быстрым: "Пять минут, уже еду".

Неудачная шутка ЦСКА на презентации / Скриншот

Такую шуточную презентацию не оценили фанаты клуба. Российские болельщики обвинили ЦСКА из-за этого ролика, который носит оскорбительный характер в отношении женского пола. "Наташами" в солнечной Турции часто называют девушек славянской внешности.

Прощение за дурацкую шутку

Московский клуб после целой горы критики удалил видео и попросил прощения у болельщиков. Прощения от имени клуба попросила главный редактор ЦСКА TV Катерина Кирильчева: "Простите за презентационный ролик, который выпустила наша медиагруппа".

Сначала планировался и был утвержден другой сценарий, но без присутствия игрока его нельзя было воплотить в жизнь. В условиях дефицита времени мною был придуман такой сюжет, который оказался неудачным и неуместным, а для многих еще и оскорбительным. Еще раз прошу прощения перед нашими болельщиками, особенно девушками, а также лично Юсуфом,

– говорится в заявлении.

Что известно о Юсуфе Язиджи