В Москве состоялся позорный бой с участием бывшего украинского боксера Дмитрия Щербины. Однако худшее произошло во время объявления победителя поединка.

Уроженец Херсона Дмитрий Щербина предал свою Родину и принял российское гражданство. В Москве он провел поединок в статусе представителя страны-агрессора, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Российский боксер поддержал оккупантов

Соперником предателя был российский боксер бурятского происхождения Вадим Лубсанов. Он нокаутировал Щербину в шестом раунде поединка.

Во время объявления победителя боя Лубсанов надел голубой берет и держал в руках тряпку с надписью "11-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада". Это подразделение принимает активное участие в войне против Украины.

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Щербина, который родился в украинском Херсоне, молча наблюдал за действиями бурята, одетого в форму захватчиков. Символично, что именно эта бригада военных преступников участвовала в оккупации родного города Щербины.

Что известно об 11-й десантной бригаде