Абсолютный чемпион мира отправился на войну убивать украинцев

Россия с первых дней полномасштабного вторжения жалуется, что ее спортсмены несправедливо отстранены от многих соревнований или же выступают под "нейтральным" флагом. Главным нарративом является то, что спорт – вне политики.

Однако, как это всегда бывает, "запоребриком" сами же своими поступками опровергают этот тезис. Очередным доказательством этого является известный российский боксер Алексей Папин.

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Самая большая ошибка в жизни Алексея

Он решил присоединиться к захватнической армии и отправился воевать против Украины. Об этом рассказал менеджер спортсмена Виталий Тарасов, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Мы о его нахождении в зоне СВО знали, однако Алексей не очень хотел рассказывать об этом. Не хотел, чтобы это выглядело бравадой и хайпом. Если Алексей посчитает нужным, позже сам расскажет подробности,

– отметил представитель спортсмена.

Отметим, что 16 апреля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных специальных санкций против Алексея Папина, который открыто поддерживал российскую агрессию.

Что известно об Алексее Папине