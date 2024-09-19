Проте, як це завжди буває, "запорєбриком" самі ж своїми вчинками спростовують цю тезу. Черговим доказом цього є відомий російський боксер Алєксєй Папін.

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Найбільша помилка в житті Алєксєя

Він вирішив долучитися до загарбницької армії та вирушив воювати проти України. Про це розповів менеджер спортсмена Віталій Тарасов, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Ми про його знаходження в зоні СВО знали, проте Алєксєй не дуже хотів розповідати про це. Не хотів, щоб це виглядало бравадою та хайпом. Якщо Алєксєй вважатиме за потрібне, пізніше сам розповість подробиці,

– зазначив представник спортсмена.

Зазначимо, що 16 квітня 2023 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження персональних спеціальних санкцій проти Алєксєя Папіна, який відкрито підтримував російську агресію.

Що відомо про Алєксєя Папіна