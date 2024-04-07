"В США уже готовятся к III Мировой войне": российский боец ММА имеет желание защищать Украину

Российский боец смешанных единоборств Алексей Кисер в течение длительного времени поддерживает Украину. Спортсмен рассказал, что размышляет над защитой нашей страны от оккупанта с оружием в руках.

Еще в начале российской агрессии в 2014 году он сделал тату с Тарасом Бульбой в знак солидарности с Украиной, а в 2016 году переехал в Беларусь, где участвовал в протестах после фальсификации на выборах. Сейчас боец живет в США.

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Имеет сине-желтое сердце

Алексей Кисер рассказал, что готов не только на словах поддерживать украинцев, но и имеет желание взять оружие в руки в войне против России и защищать землю своих предков, ведь его прадед и отец родились в Украине:

Если спортивную карьеру придется завершать, есть мысли записать в американские морские котики. В США уже готовятся к III Мировой войне. Этому способствуют лозунги на рекламных плакатах: "Вступай в американскую армию сейчас, тебе все равно придется научиться воевать". Американцам уже понятно, что с нынешним режимом России по-другому нельзя. Но опять-таки, для этого мне нужно оформить гринкард. Хотел бы защищать Украину уже как американский доброволец. В составе американских морских котиков.

Спортсмен также заявил, что в начале полномасштабного вторжения думал приехать в Украину и присоединиться к украинскому войску, но 6 февраля 2022 года он сдал свой российский паспорт в американское посольство в Индонезии и в течение долгого времени не мог выехать из страны.

"Мой кейс рассматривали 10 месяцев. В итоге, в октябре 2022 года я получил американскую визу, но почти весь первый год полномасштабной войны не мог никуда выехать. Да и братья в Украине предупреждали, что с российским паспортом опасно приезжать, ведь реакция украинских пограничников, которые увидят мой российский паспорт, может быть неоднозначной", – рассказал Кисер.

Также боец вспомнил один из примеров демонстрации своей солидарности с Украиной, после чего к его родителям пришли правоохранители с обысками, а его начали обвинять в терроризме.

На годовщину войны, 24 февраля 2023 года я написал эмоциональный пост в поддержку моей исторической Родины. Что мое сердце всегда с Украиной и ее народом. А уже на следующий день к моим пожилым родителям, которые до сих пор проживают в Оренбурге, пришли с обыском местные правоохранители-путинисты. Начали шить мне дело с терроризмом.

Индонезия дружит с "рашкой", и меня в любой момент могли выдать по запросу рашистов. Поехал в США. А после второго и третьего обысков у родителей посоветовался с адвокатом и решил податься в Америке на политическое убежище. Нахожусь в этом статусе в США до сих пор", – сказал Кисер.

. Алексей Кисер выступает в ММА в тяжелой весовой категории. На его счету 19 боев, в которых он одержал 14 побед.