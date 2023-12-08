Русский Ванька пустился во все тяжкие: баскетболист-инвалид из РФ попался на продаже наркотиков

32-летний спортсмен-колясочник по имени Иван был пойман полицией с большой партией запрещенного вещества. Ему теперь светит пожизненное заключение.

Ни для кого не секрет, что россияне используют спорт в политических целях. Впрочем, оказалось, что в стране-террористке спортсмены занимаются многим интересным, кроме спорта.

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На днях в РФ сообщили о задержании в Казани баскетболиста-инвалида по имени Иван. 32-летний спортсмен обвиняется в распространении наркотических веществ.

У парня в автомобиле обнаружили 20 килограммов мефедрола, расфасованного по мелким партиям. Конфискованный товар оценивается в сумму около 650 тысяч долларов.

Сообщается, что с помощью Ивана мефедроном снабжался весь Дальний Восток России. Его задачей было принять товар от производителей, разделить по мелким пакетам и доставить на место назначения, оставив закладки.

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Ивану светит пожизненное заключение. К слову, ранее эксигровца сборной России по футболу Алексея Бугаева обвинили в распространении наркотиков. За это он может оказаться за решеткой на 20 лет.