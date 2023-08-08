Врагам там не место: россиян не допустили на ЧМ-2023 по тяжелой атлетике

В спортивном мире еще работают адекватные федерации, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета по возвращению россиян. Одной из таких осталась международная федерация тяжелой атлетики, которая хоть и вернула россиян, но частично.

В мае 2023 года IWF вернула к международным соревнованиям представителей России, но здесь есть определенные нюансы. 4 сентября в саудовском Эр-Рияде стартует чемпионат мира-2023 по тяжелой атлетике. Среди участников соревнований не будет ни одного представителя России.

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ЧМ пройдет без вражеских спортсменов

Такое правильное решение, которое уничтожат россияне, было принято в международной федерации этого вида спорта (IWF).

Интересно, что до сих пор в МОК не приняли решения об атлетах этих враждебных стран по поводу их участия или неучастия на Олимпиаде-2024 в Париже. Только известно, что они точно не будут выступать под своими национальными флагами, но еще могут быть допущены под видом "нейтральных" спортсменов.

Однако российских тяжеловесов уж точно не будет на следующих Играх-2024.

Отметим, что тяжелоатлеты будут соперничать за медали чемпионата мира в Саудовской Аравии до 17 сентября.

Это хорошее решение от IWF для украинцев, всегда мощно выступающих на соревнованиях по тяжелой атлетике. К примеру, с юниорского чемпионата Европы-2023 Украина привезла 34 медали, а Камила Конотоп с тремя рекордами стала абсолютной чемпионкой молодежного Евро.