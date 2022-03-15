Российские теннисисты не смогут принять участие в Уимблдоне, если не осудят действия Путина

Уимблдон может состояться без российских теннисистов. Организаторы назвали условия, при которых россияне смогут попасть на турнир.

Министр спорта Великобритании Найджел Хадлстон заявил, что российские теннисисты смогут принять участие в Уимблдонском турнире, если выступят с публичным осуждением войны в Украине.

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Многие страны уже договорились, что не допустят соревнований представителей России. Кроме того, есть визовые вопросы. Когда дело касается отдельных лиц, это более сложная процедура,

– сказал Хаддлстон.

"Нам нужны какие-то гарантии того, что они не сторонники Путина, и мы рассматриваем, какие требования могут понадобиться, чтобы получить такие заверения", – добавил чиновник.

Российские и белорусские спортсмены могут выступать в индивидуальном соревновании в нейтральном статусе.

Уимблдонский турнир стартует 27 июня и завершится 10 июля.