Российские хоккеисты НХЛ опасаются, что их могут выгнать из США и Канады, – СМИ

По информации канадских медиа, ряд российских хоккеистов, выступающих в НХЛ, обеспокоены тем, что их могут выгнать из-за санкций. У представителей России могут возникнуть проблемы с визой.

Россиянам могут не продлить визу

Российских хоккеистов не беспокоит то, что их народ убивает мирных жителей Украины, уничтожает инфраструктуру и меняет планы почти всех украинцев. Нет, они сейчас взволнованы по продлению визы.

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Местные СМИ отмечают, что игроки начали обращаться к юристам, чтобы получить вид на жительство в Северной Америке.

Также сообщают, что клубы НХЛ озабочены ситуацией, потому что не хотят потерять большое количество российских хоккеистов, которым могут не продлить визу.

Украина ранее призвала США и Канаду перестать выдавать гражданам России визы.

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