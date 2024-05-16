"Русский мир" во всей красе: пьяные российские футболисты избили семью на базе отдыха

Футболисты российского Енисея стали участниками драки с отдыхающей семьей. Утихомиривать спортсменов приехали силовики из Росгвардии.

Инцидент произошел в понедельник, 13 мая. События разворачивались на базе отдыха с поэтическим названием "Зеленка", где игроки красноярского Енисея решили громко отдохнуть, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Настоящее лицо российского футбола

Виновниками конфликта стали футболисты Владимир Хозин, Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников. Они очень громко слушали музыку и нарушали правила поведения.

Отдыхающим, которые находились рядом, не понравилось поведение спортсменов. Они вызвали Росгвардию, которая не сумела их утихомирить.

После этого футболисты решили проучить отдыхающих и набросились на них с кулаками. Все они находились в состоянии алкогольного опьянения.

В итоге у одного из туристов диагностировали сотрясение мозга и перелом лобной кости. Его забрала скорая.

Пострадавшие отправились в полицию, где написали заявления в отношении пяти футболистов Енисея. На следующий день от одноклубника буйных игроков поступило предложение о моральной компенсации, однако пострадавшие ответили отказом.

Отметим, что это не первый подобный случай в российском футболе. В 2018 году игроки сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили пьяный дебош в поезде и избили чиновников одного из министерств.