Убегают с тонущего корабля: российские фигуристы планируют выступать за сборную Израиля

Военная авантюра диктатора Путина привела к изоляции российских спортсменов. Для того чтобы продолжить международную карьеру они ищут возможности смены гражданства.

Российская танцевальная пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин рассматривают возможность выступлений под флагом Израиля. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на окружение спортсменов.

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Спорт в России не имеет перспектив

Примечательно, что ранее фигуристы хотели выступать за команду Соединенных Штатов Америки. Спортсмены тренируются в США, поэтому рассчитывали там остаться. Однако эта попытка оказалась неудачной.

Таким образом, фигуристы переключились на вариант с Израилем. Сообщается, что переходу способствует тренер спортсменов Алексей Киляков. Предметные договоренности уже достигнуты.

Поскольку снятие бана с российских спортсменов в ближайшей перспективе не стоит ожидать, они решили изменить гражданство. По этой причине они не выступали на внутрироссийских соревнованиях.

Дочь тренера допигистки и сын актера

Интересно, что Диана Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Да-да, той самой, которая попала в скандал на Олимпиаде-2022 в Пекине с допингисткой Камилой Валиевой.

А Глеб Смолкин – сын российского актера Бориса Смолкина, известного по роли в низкопробном сериале "Моя прекрасная няня".

Добавим, что Смолкин и Дэвис выступали на Олимпийских играх в Пекине, где заняли 14 место. А на чемпионате Европы 2022 пара была седьмой.