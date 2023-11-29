Сбежали в США прямо с тренировки: российские фигуристы накивали пятками из страны 404

Все больше российских спортсменов понимают, что для развития карьеры нужно убегать из страны-агрессорки. Отстранение РФ от международных соревнований заставляет их искать новые сборные.

В феврале 2022 года Россия начала полномасштабную агрессию против Украины. В ответ на путинскую авантюру Международный олимпийский комитет и другие спортивные организации отстранили атлетов из страны-агрессора от международных соревнований. Это заставило спортсменов искать пути, чтобы продолжить свою карьеру, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Как можно дальше от страны-террористки

Очередными беглецами с великой Россией стали известные фигуристы Аннабель Морозов и Игорь Еременко. Дуэт выступает в танцах на льду.

В Москве Морозов и Еременко встретились со своей тренершей Анжеликой Крыловой. Они подарили ей букет цветов и рассказали, что вылетают в США.

В Штатах подготовкой фигуристов будет заниматься Николай Морозов, отец Аннабель. Дуэт рассматривает вариант с изменением спортивного гражданства. Вполне возможно, что Морозов и Еременко будут выступать за Францию.

Известно, что Аннабель Морозов родилась в США в семье бывших танцоров на льду Николая Морозова из России и Каролин Дуарен из Франции. Свое детство Аннабель провела в США и Франции и имеет американское, французское и российское гражданство. В 2016 году решила представлять в международных соревнованиях РФ.

. Николай Морозов – отец Аннабель, заслуженный тренер Украины. В 2006 году получил звание Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины.

Отметим, что это не первый случай, когда известные российские фигуристы покидают страну 404. Ранее сменили свое спортивное гражданство участники Олимпиады Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Звездный дуэт дочери Этери Тутберидзе и сына актера Бориса Смолкина тоже переехал в США.