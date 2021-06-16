Чебурашка, кокошник, "деревня дураков": российские фаны устроили цирк во время матча с финнами

Во втором туре группы B 16 июня сыграли сборные России и Финляндии. Российские болельщики в Санкт-Петербурге устроили во время матча целый "маскарад".

Да, фанаты сборной России надели разнообразные костюмы. На трибунах можно было увидеть чебурашку, кокошники и героя мультфильма "Деревня дураков".

Кстати Россия выстрадала победу на Евро-2020 в матче с отмененным голом Финляндии: видео

Кстати, кокошники надевали как девушки, так и юноши. Посетил июньскую игру даже Дед мороз. Болельщики пели гимн и делали кучу селфи.

Как прошел матч

Игра завершилась со счетом 0:1 в пользу России. Правда, последняя буквально "выстрадала" победу.

В общем сборные забили по одному голу, однако мяч Финляндии отменили из-за офсайда.

За Россию отличился Алексей Миранчук. Он забил гол на последних минутах первого тайма после передачи Артема Дзюбы.

В результате Россия поднялась на второе место в группе B. В свою очередь Финляндия опустилась на третью позицию. Лидирует в группе Бельгия.

"Цирк" во время матча Финляндии и России / Фото Getty Imiges: