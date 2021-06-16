Так, фанати збірної Росії одягнули різноманітні костюми. На трибунах можна було побачити чебурашку, кокошники та героя мультфільму "Деревня дураков".
До речі Росія вистраждала перемогу на Євро-2020 у матчі зі скасованим голом Фінляндії: відео
До речі, кокошники одягали як дівчата, так і хлопці. Завітав на червневу гру навіть Дід мороз. Вболівальники співали гімн та робили купу селфі.
Як пройшов матч
- Гра завершилась з рахунком 0:1 на користь Росії. Щоправда, остання буквально "вистраждала" перемогу.
- Загалом збірні забили по одному голу, проте м'яч Фінляндії скасували через офсайд.
- За Росію відзначився Олексій Міранчук. Він забив гол на останніх хвилинах першого тайму після передачі Артема Дзюби.
У результаті Росія піднялась на друге місце в групі B. Натомість Фінляндія опустилась на третю позицію. Лідирує у групі Бельгія.
"Цирк" під час матчу Фінляндії та Росії / Фото Getty Imiges: