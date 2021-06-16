Так, фанати збірної Росії одягнули різноманітні костюми. На трибунах можна було побачити чебурашку, кокошники та героя мультфільму "Деревня дураков".

До речі Росія вистраждала перемогу на Євро-2020 у матчі зі скасованим голом Фінляндії: відео

До речі, кокошники одягали як дівчата, так і хлопці. Завітав на червневу гру навіть Дід мороз. Вболівальники співали гімн та робили купу селфі.

Як пройшов матч

Гра завершилась з рахунком 0:1 на користь Росії. Щоправда, остання буквально "вистраждала" перемогу.

Загалом збірні забили по одному голу, проте м'яч Фінляндії скасували через офсайд.

За Росію відзначився Олексій Міранчук. Він забив гол на останніх хвилинах першого тайму після передачі Артема Дзюби.

У результаті Росія піднялась на друге місце в групі B. Натомість Фінляндія опустилась на третю позицію. Лідирує у групі Бельгія.

"Цирк" під час матчу Фінляндії та Росії / Фото Getty Imiges: