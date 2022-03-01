Российские и белорусские спортсмены отстранены от международных соревнований по легкой атлетике

С российскими спортсменами уже никто не хочет соперничать. Атлеты со всего мира и разные организации осуждают действия Российской Федерации.

Всемирный легкоатлетический совет 1 марта введет санкции против федераций-членов России и Беларуси в связи с вторжением в Украину.

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Теперь все атлеты, вспомогательный персонал и официальные лица из России и Беларуси будут отстранены от участия в мероприятиях Всемирной легкоатлетической серии.

Россияне и белорусы отстранены от чемпионата мира-2022 по легкой атлетике в Орегоне, чемпионата мира-2022 по легкой атлетике в помещении в Белграде и командного чемпионата мира-2022 по спортивной ходьбе в Маскате, которые начнутся 4 марта в Омане.

"Все российские и белорусские спортсмены, которые аккредитованы на командный чемпионат мира по спортивной ходьбе в Маскате и чемпионат мира по легкой атлетике в закрытых помещениях в Белграде (18-20 марта), будут лишены аккредитации и им будет отказано в допуске, равно как и любому вспомогательному персоналу и должностным лицам", – говорится в сообщении.

Президент World Athletics: Мир в ужасе от того, что сделала Россия

Мир с ужасом от того, что сделала Россия при поддержке и подстрекательстве Беларуси. Мировые лидеры пытались избежать этого вторжения дипломатическими средствами, но без успеха, учитывая непреклонное намерение России вторгнуться в Украину.

– сказал президент World Athletics Себастьян Коу.

"Беспрецедентные санкции, которые вводятся в отношении России и Беларуси по странам и отраслям всего мира, являются единственным мирным способом сорвать и вывести из строя нынешние намерения России и восстановить мир", – добавил Себастьян Коу.

Глава комиссии легкоатлетов Рено Лавиллени также поддержал это решение.

"Мы солидарны с нашими коллегами-спортсменами, конкурентами и друзьями из Украины, которые сталкиваются с более серьезными проблемами, чем просто отсутствие их тренировок и соревнований. Они боятся за свою жизнь и жизнь своих близких", – отметил Лавиллени.

Согласно правилам World Athletics, федерации-участницы из России и Беларуси проинформированы о решениях совета и имеют право на ответ. При необходимости совет снова соберется для рассмотрения этого ответа.

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