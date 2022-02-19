Российская лыжница сравнила своих болельщиков с животными

19 февраля 2022 , 18:39
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Чемпионат

Российская лыжница Вероника Степанова обратилась к своим болельщикам. Спортсменка сравнила их с животными.

Степанова: Зоопарк с экзотическими животными

Российская спортсменка получила золотую награду Олимиады-2022 в составе эстафеты. После своих выступлений в Пекине она разрешила резкие высказывания в адрес лиц, которые ее критикуют.

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Это вам посвящается, яркие представители интернет-фауны: тролли и хейтеры! У себя в микроблогах я вас почти вытравила. Но на различных популярных сайтах, включая этот, вы еще чувствуете себя как камчатский медведь в заповеднике – уверенными в собственном праве и без опаски,
– заявила россиянка.

"Мне, наверное, повезло, в реальной жизни мне не встречались люди, которые хейтят. Поэтому смотрю на таких в интернете – как в зоопарк с экзотическими животными хожу. Что заставляет анонимных персонажей изо дня в день упражняться в потоках грубости и желчи? Особенно когда ты никого сама не ругаешь, не обзываешь и ни на кого не нападаешь?", – сказала Степанова.

Вероника Степанова: что известно

  • Российской спортсменке 21 год. Олимпиада в Пекине является для нее дебютной.
  • В составе команды ей удалось завоевать золотую награду в эстафете.
  • Степанова дебютировала на Кубке мира в сезоне-2020/2021.
Автор: Дарина Жданович