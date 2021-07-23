Российская лучница потеряла сознание во время Олимпиады-2020 в Токио
Источник:24 канал
В пятницу, 23 июля, состоится официальная церемония открытия Олимпиады-2020 в Токио. Однако первые соревнования уже состоялись, но не обошлись без неприятных случаев.
Получила солнечный удар
Первыми среди украинок на Олимпийских игр стартовали лучницы. На соревнованиях произошел неприятный инцидент с участием российской спортсменки Светланы Гомбоевой.
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Россиянка участвовала в квалификации соревнований в стрельбе из лука. После своего этапа Гомбоева потеряла сознание и упала на землю. Врачи оказали своевременную медицинскую помощь, позже Светлану отвезли в больницу.
Лучница заставила поволноваться своих родных. После инцидента Светлана выложила сторис в своем инстаграме, в котором успокоила своих поклонников.
Всем привет. На время Олимпийских игр я перестала вести свою страницу. Но ситуация так сложилась, что сейчас многие переживают за меня. Чувствую себя хорошо, сильно болит голова. Могу и буду стрелять,
– написала Гомбоева.
Отметим, что квалификацию спортсменка завершила на 45 месте с 630 баллами. В отборе был побит олимпийский рекорд, который с 1996 году принадлежал украинской лучницы Лине Герасименко.
Напомним, что из-за допингового скандала российские спортсмены выступают под нейтральным флагом и в проколе считаются как спортсмены ОКР.
Коментарии Гомбоевой / Скриншот instagram.com/gomboeva_svetlana
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