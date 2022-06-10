Российская легкоатлетка Ласицкене обвинила МОК в "трусости" из-за спортивных санкций

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене обратилась к главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху. Она раскритиковала его в "трусости" из-за введенных санкций в отношении российских атлетов.

Россиянка недовольна спортивными санкциями МОК

В первые дни полномасштабной российско-украинской войны международные федерации ввели санкции против атлетов из России и Белоруссии. Часть из них приняла решение после получения соответствующих рекомендаций от МОК.

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Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, специализирующаяся на прыжках в высоту, в своем инстаграмме написала открытое письмо главе МОК. Она обвинила его из-за непоследовательности действий, связанных с санкциями в отношении всего российского спорта и обвинила в трусости из-за отказа их отменить.

Ласицкене удивили заявления Баха по поводу того, что санкции были наложены на российских атлетов из-за невозможности гарантии для них условий безопасности.

Россиянка подчеркнула, что Томас Бах даже "не углублялся в ситуацию", мол, не все атлеты из России поддерживают войну в Украине.

"Мои основные коллеги по сектору – украинские девушки, и я до сих пор не знаю, что им сказать и как смотреть в глаза. Они, их друзья и родственники, переживают то, что не должно переживать кто-либо из людей. Уверена, что ничего из этого не должно быть, и никакие аргументы не убедит меня в обратном, но вы (Томас Бах) всего этого не знаете и предпочитаете не обращать внимание на то, что атлеты, живущие в России, думают и как живут с происходящим Если бы вы действительно беспокоились о судьбах спортсменов, то не требовали бы от них высказаться на эту тему, а попытались бы благодаря спорту объединить мир. Но вы избрали самое простое для вас решение: отстранить всех по принципу гражданства", – написала россиянка.

"Не сомневаюсь, что вам не хватит смелости"

Однако следует отметить, что Ласицкене в первые дни полномасштабного наступления России не прокомментировала действия своей страны. Даже в своем письме-обращении она не смогла осудить правительство РФ. Она начала говорить о войне только тогда, когда спортивные санкции серьезно ударили по ее карьере.

Не сомневаюсь, что у вас не хватит смелости и достоинства снять наказание с российских атлетов. Тогда вам придется признать, что все эти месяцы вы нарушали хартию МОК, а уставы международных федераций превратились из реальных документов в никому не нужные бумаги. Но я прошу вас прекратить переводить ответственность за происходящее в спортивном мире с себя на "заботу о российских атлетах,

– заявила Ласицкене.



Полное обращение россиянки / Фото из инстаграмма Ласицкене

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