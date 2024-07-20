"Бестолочи": двукратная олимпийская чемпионка обвинила украинских спортсменов в нацизме

Уже 26 июля в Париже начинаются летние Олимпийские игры. Позорным решением МОК туда допустили в "нейтральном" статусе россиян.

Из-за этого НОК Украины разработал ряд правил по обращению со спортсменами из страны-агрессора. Среди прочего украинцам рекомендуют полностью избегать российских атлетов и, конечно же, не пожимать руки.

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Параллельная реальность

Бывшая биатлонистка из "запоребрика" Ольга Зайцева высказалась о такой инициативе. Она заявила, что украинцы являются нацистами и, по методичке, повторила нарратив о спорте вне политики, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

"Думаю, это уже нацистские наклонности. Почему они не должны приветствовать, не должны пожимать руки? Спортсмены – это люди, которые должны быть вне политики. Спорт должен быть нормальным. Это Олимпиада, мир, дружба.

Тут получается, что они обостряют и внимание к себе привлекают. Бестолочи! Тут много можно говорить. Опять же, думаю, это все не спортсмены, а политика их страны и НОК. Реально ведут себя, как нацисты. Мир должен задуматься над этим, снять розовые очки и поменять мнение", – сказала Зайцева.

. Ольга Зайцева – двукратная олимпийская чемпионка. Она выигрывала "золото" в 2006 и 2010 годах. 1 декабря 2017 года решением МОК за нарушение антидопинговых правил была лишена серебряной медали Игр-2014 и пожизненно отстранена от участия в Олимпиадах.

Напомним, что от России на Олимпийских играх в Париже будут соревноваться 15 спортсменов. Впервые за 40 лет там не будут транслировать Олимпиаду.