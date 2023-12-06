Российскую биатлонистку добавили в состав сборной Финляндии: выступит ли она на Кубке мира

Биатлонистка Дарья Виролайнен перебралась в сборную Финляндии. Она попала в заявку сборной на этап Кубка мира в Гохфильцене.

Россиянка может дебютировать за эту страну на этапах Кубка мира. Напомним, что Виролайнен уже давно проживает в Финляндии.

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Что известно о переходе россиянки в сборную РФ

Дарья уроженка Москвы, в 2007 году вышла замуж за белорусского лыжника Романа Виролайнена, родившегося в Карелии. С 2016 года проживает в Финляндии, а в 2021 году получила гражданство этой страны.

Сначала Союз биатлонистов России заблокировал переход в сборную Финляндии Виролайнен, несмотря на то, что у спортсменки был финский паспорт. Поэтому Дарья не тренировалась с национальной командой, а набирала форму за собственные средства.

Состав сборной Финляндии на этап Кубка мира в Гохфильцене:

Мужчины: Олли Хииденсало, Отто Инвениус, Джонни Муккала, Йони Мустонен, Яакко Ранта

Женщины: Эрика Янка, Суви Минкинен, Соня Лейнамо, Дарья Виролайнен

Виролайнен – чемпионка Европы в сингл-миксте в составе сборной России. Она дочь российской биатлонистки Анфисы Резцовой.

За свою карьеру Дарья дважды поднималась на подиум в индивидуальной гонке (оба раза на втором месте).

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