Злостная нарушительница: 16-летняя россиянка получила самый большой штраф на Уимблдоне-2023

Организаторы Уимблдона-2023 опубликовали список наиболее недисциплинированных теннисистов. Список злостных нарушителей возглавила российская теннисистка Мирра Андреева.

Российская теннисистка Мирра Андреева дошла до 1/8 финала Уимблдона-2023, где уступила американке Мэдисон Кис. Однако из-за неспортивного поведения получила наибольший штраф среди теннисисток.

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"Нейтральная" россиянка дважды бросала ракетку на травяной корт, что запрещено правилами соревнований. После второго случая судья на вышке оштрафовала Андрееву на одно очко. Однако 16-летняя теннисистка пыталась спорить, что она уронила ракетку на корт из-за того, что поскользнулась.

Все эти нарушения потянули на 8 тысяч долларов. Также штраф получила еще одна представительница страны-агрессорки из Беларуси Лидия Морозова. Она получила штраф в 4 тысячи долларов за неспортивное поведение в матче третьего круга.

К слову, среди мужчин наибольший штраф получила Дэниел Эванс из Великобритании за нецензурные высказывания в матче первого круга. Он заплатит 4 тысячи долларов.

Кстати, Мирра Андреева планирует сменить гражданство страны-агрессорки. 16-летняя теннисистка уже давно живет и тренируется во Франции. Однако, чтобы подать заявку на приобретение гражданства, необходимо прожить во Франции не менее 5 лет и сдать французский язык. Из-за своих намерений Андреева получила волну хейта от российских пользователей, обвинивших ее в предательстве.