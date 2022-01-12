Россиянин вместо Ярмоленко: Вест Хэм хочет купить игрока сборной России

В английском Вест Хэме не слишком рассчитывают на украинца Андрея Ярмоленко. Ему дают мало игрового времени. А теперь еще и могут купить российского конкурента.

Интерес в Вест Хэме вызвал россиянин Александр Головин, выступающий за Монако из чемпионата Франции. Он выступает на правом фланге полузащиты, как и Ярмоленко.

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Однако стороны пока до переговоров не дошли – "молотобойцы" лишь собирают информацию о футболисте. А также не известно, будет ли интересно самому игроку перебраться в Англию.

Проблемой может стать то, что Монако не хочет отпускать игрока.

"Пока не было никаких предложений от Вест Хэма относительно Головина. Готовы ли мы отпустить его зимой? Все зависит от предложений английского клуба, но думаю, вряд ли отпустим его сейчас", – заявил вице-президент Монако Олег Петров.

Учитывая, что контракт Головина с Монако действует до лета 2024 года, "монагески" вряд ли отпустят его дешево. Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро.

Еще одна проблема – травматичность игрока. Только в 2021 году он пять раз получал различные повреждения, из-за чего пропускал матчи. Очередную травму он получил в начале 2022 года. И лишь через десять дней вернулся к тренировке.

При этом во время зимнего трансферного окна 2020/2021 Вест Хэм уже интересовался возможностью приобрести Головина. Но тогда и игрок, и Монако отказались – футболист не захотел переходить, мотивировав это тем, что Вест Хэм не топ-команда.