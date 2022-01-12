Зацікавлення у Вест Хемі викликав росіянин Олександр Головін, який виступає за Монако з чемпіонату Франції. Він виступає на правому фланзі півзахисту, як і Ярмоленко.

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Однак сторони поки до переговорів не дійшли – "молотобійці" лише збирають інформацію про футболіста. А також те, чи буде цікаво самому гравцеві перебратися до Англії.

Проблемою може стати те, що Монако не хоче відпускати гравця.

"Поки що не було жодних пропозицій від Вест Хема щодо Головіна. Чи ми готові відпустити його взимку? Все залежить від пропозицій англійського клубу, але гадаю, навряд чи відпустимо його зараз", – заявив віцепрезидент Монако Олег Петров.

Зважаючи, що контракт Головіна з Монако чинний до літа 2024 року, "монагески" навряд чи відпустять його дешево. Transfermarkt оцінює його у 25 мільйонів євро.

Ще одна проблема – травматичність гравця. Лише у 2021 році він п'ять разів утримував різноманітні ушкодження, через що пропускав матчі. Чергову травму він отримав на початку 2022 року. І лише через десять днів повернувся до тренування.

При цьому що під час зимового трансферного вікна 2020/2021 Вест Хем вже цікавився можливістю придбати Головіна. Але тоді і гравець, і Монако відмовилися – футболіст не захотів переходити, мотивувавши це тим, що Вест Хем – не топкоманда.