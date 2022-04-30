Россиянин Рылов принял участие в чемпионате России по плаванию, несмотря на отстранение FINA

Российского столбняка Евгения Рылова дисквалифицировали от соревнований. Все потому, что он присутствовал на пропагандистском концерте в "Лужниках".

Россиянину разрешили выступать на ЧР

Пловец принял участие в чемпионате России, несмотря на запрет. Международная федерация водных видов спорта (FINA) сообщила, что не будет наказывать россиянина за нарушение правил.

До теми Російського плавця Рилова відсторонили на 9 місяців після мітингу у "Лужниках"

Ранее FINA дисквалифицировала Рылова от соревнований на 9 месяцев. Пловец присутствовал на митинге в "Лыжниках", посвященном 8-летней оккупации Крыма.

Кроме того, в федерации обратили внимание на то, что решение о лишении права российских и белорусских спортсменов и официальных лиц участвовать в мероприятиях FINA до конца 2022 года остается в силе. То есть отстранение Рылова – индивидуальное наказание спортсмена за его позицию.

FINA постановила, что дополнительное наказание Рылов не получит, ведь чемпионат России "не является турниром, санкционированным FINA, и не связан с какими-либо другими событиями федерации".

Также там заявили, что смещение Рылова "не распространяется только на соревнования под их эгидой". В запрещенные также входят старты, "квалификационные к соревнованиям FINA", но "домашние турниры в России разрешены".