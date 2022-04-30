Росіянину дозволили виступати на ЧР

Плавець взяв участь у чемпіонаті Росії, пропри заборону. Міжнародна федерація водних видів спорту (FINA) повідомила, що не буде карати росіянина за порушення правил.

До теми Російського плавця Рилова відсторонили на 9 місяців після мітингу у "Лужниках"

Раніше FINA дискваліфікувала Рилова від змагань на 9 місяців. Плавець був присутнім на мітингу в "Лижниках", який був присвячений 8-річній окупації Криму.

Крім цього, у федерації звернули увагу на те, що рішення про позбавлення права російських та білоруських спортсменів та офіційних осіб брати участь у заходах FINA до кінця 2022 року залишається в силі. Тобто, відсторонення Рилова – індивідуальне покарання спортсмена за його позицію.

FINA постановила, що додаткового покарання Рилов не отримає, адже чемпіонат Росії "не є турніром, санкціонованим FINA, та не пов'язаний з будь-якими іншими подіями федерації".

Також там заявили, що усунення Рилова "не поширюється лише на змагання під їхньою егідою". До заборонених також входять старти, що є "кваліфікаційними до змагань FINA", але "домашні турніри в Росії дозволені".