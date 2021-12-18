Россиянин Бетербиев в кровавом поединке защитил титул, который отобрал у Гвоздика: видео нокаута

В Монреале на арене Bell Centre состоялось боксерское шоу. В главном событии чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (17-0, 17 КО) победил Маркуса Брауна.

Развитие боя

36-летний Бетербиев нокаутировал 31-летнего Маркуса Брауна, бывшего временного чемпиона WBA, в девятом раунде. Это 17-й подряд нокаут Артура.

Смотрите также Проблемное взвешивание: российскому боксеру пришлось снимать нижнее белье – комическое видео

Организаторы боя, как это часто бывает, перепутали гимн России с гимном СССР, поэтому Артур вышел на победный бой под советскую музыку.

В 4-м раунде соперник сделал Артуру сильное рассечение, но это Брауна не спасло. По ходу боя кровь заливала лицо чемпиона, поэтому существовал риск остановки поединка. Однако угол Артура продержал боксера до конца.

В активе 31-летнего Брауна 24 победы (16 нокаутом), 2 поражения. Он впервые боксировал за титул чемпиона мира.

Видео нокаута в бою Бетербиев – Браун