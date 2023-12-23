"Никогда не скажу Усику нет": россиянин Бетербиев – о возможности боя с украинцем

Артур Бетербиев высказался о возможности поединка с украинцем Александром Усиком. По словам россиянина, он не готов подниматься в супертяжелый вес.

Чемпион мира по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев ответил на вопрос о возможности встретиться с украинцем Александром Усиком на профессиональном ринге. По словам российского боксера, он не готов подниматься в супертяжелый дивизион, ведь не сможет противостоять обладателю титулов WBA, WBO, IBF, IBO.

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Бетербиев боится подниматься в хевивейт ради боя с Усиком

"Если вы будете спрашивать меня, то мы никогда не подеремся. Но если вы попросите Усика подраться со мной, то возможно. Если он хочет драться, то я никогда не скажу "нет". Но если вы будете спрашивать об этом меня, то нет.

Я шучу. Между нами две весовые категории. Я не столь хороший боксер, чтобы подниматься на два дивизиона и кого-то побеждать или даже устраивать с ними бои", – сказал Бетербиев.

Усик и Бетербиев трижды встречались на одном ринге любителей. В пассиве Усика есть одно поражение от Бетербиева.

Единственное фиаско украинца было еще в далеком 2007-м. После чего Александр дважды побеждал российского боксера – на чемпионате мира 2011 года в Баку и Олимпийских играх 2012 в Лондоне.