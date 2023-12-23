Чемпіон світу за версіями WBC, WBO та IBF у напівважкій вазі Артур Бетербієв відповів на запитання про можливість зустрітися з українцем Олександром Усиком на професіональному рингу. За словами російського боксера, він не готовий підніматися в суперважкий дивізіон, адже не зможе протистояти володареві титулів WBA, WBO, IBF, IBO.

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Бетербієв боїться підніматися у хевівейт заради бою з Усиком

"Якщо ви будете питати мене, то ми ніколи не поб'ємося. Але якщо ви попросите Усика побитися зі мною, то можливо. Якщо він хоче битися, то я ніколи не скажу "ні". Але якщо ви будете питати про це мене, то ні.

Я жартую. Між нами дві вагові категорії. Я не настільки хороший боксер, щоб підніматися на два дивізіони і когось перемагати або навіть влаштовувати з ними бої", – сказав Бетербієв.

Важливо. Усик та Бетербієв тричі зустрічались на одному ринзі у любителях. У пасиві Усика таки є одна поразка від Бетербієва.

Єдине фіаско українця було ще у далекому 2007-му. Після чого Олександр двічі перемагав російського боксера – на чемпіонаті світу 2011 в Баку і Олімпійських іграх 2012 у Лондоні.